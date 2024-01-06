​Рюдигер помог бездомным и бедным

Немецкий защитник «Реала» Антонио Рюдигер активно помогает людям. Как сообщает Marca, при сотрудничестве с Under Armour – со своим личным спонсором – Рюдигер передал в Берлин 1700 единиц зимней одежды. Тем самым футболист помог бездомным и тем, кто не в состоянии купить себе тёплые вещи для достаточно суровой зимы.

В сезоне 2023/2024 Рюдигер провёл за «Реал» 24 матча. В них защитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

«Реал» на текущий момент вместе с «Жироной» находится на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиги. У команд по 48 очков в активе.