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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Рюдигер помог бездомным и бедным

06 Января 2024 • 15:13 Комментировать

Немецкий защитник «Реала» Антонио Рюдигер активно помогает людям. Как сообщает Marca, при сотрудничестве с Under Armour – со своим личным спонсором – Рюдигер передал в Берлин 1700 единиц зимней одежды. Тем самым футболист помог бездомным и тем, кто не в состоянии купить себе тёплые вещи для достаточно суровой зимы.

В сезоне 2023/2024 Рюдигер провёл за «Реал» 24 матча. В них защитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

«Реал» на текущий момент вместе с «Жироной» находится на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиги. У команд по 48 очков в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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