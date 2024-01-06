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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет продлить аренду Фелиша слухи

06 Января 2024 • 14:31 Комментировать
Барбастро
...
Барселона
1 21.00 X 9.00 2 1.12
07.01 23:00

Руководство «Барселоны» планирует продлить арендное соглашение нападающего Жоау Фелиша, который принадлежит «Атлетико».

Как утверждает Diario Sport, каталонский клуб продолжает сохранять интерес к продлению сотрудничества с молодым португальцем. По данным источника, «сине-гранатовые» видят хорошую перспективу в 24-летнем Фелише. Сообщается, что «Барселона» хочет продлить аренду Фелиша еще на сезон, после чего выкупить игрока.

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен игрой португальца и выступает против его покупки.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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