Руководство «Барселоны» планирует продлить арендное соглашение нападающего Жоау Фелиша, который принадлежит «Атлетико».

Как утверждает Diario Sport, каталонский клуб продолжает сохранять интерес к продлению сотрудничества с молодым португальцем. По данным источника, «сине-гранатовые» видят хорошую перспективу в 24-летнем Фелише. Сообщается, что «Барселона» хочет продлить аренду Фелиша еще на сезон, после чего выкупить игрока.

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен игрой португальца и выступает против его покупки.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.