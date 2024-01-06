«Барселона» ведёт поиски нового нападающего вместо польского форварда Роберта Левандовски.

Как стало известно Relevo, спортивный директор каталонского клуба Деку изучает рынок, чтобы найти достойную кандидатуру. При этом сообщается, что функционер не спешит делать выбор, так как не считает подписание форварда приоритетом. По сведениям источника, трансфер может быть оформлен не раньше лета.

Стоит сказать, что совсем недавно к «Барселоне» присоединился молодой бразильский нападающий Витор Роке.

В настоящий момент подопечные Хави Эрнандеса занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко в 19 турах.