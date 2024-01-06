Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший игрок «ПСЖ»: «Бензема жалеет об уходе из «Реала»

06 Января 2024 • 01:11 Комментировать

Минувшим летом французский нападающий Карим Бензема покинул мадридский «Реал» и отправился в Саудовскую Аравию, где поначалу всячески нахваливал как страну, так и чемпионат. Но сейчас его будущее в Саудовской Аравии под большим вопросом - по неофициальной информации, он рассорился с руководством клуба «Аль-Иттихад».

Бывший игрок «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке считает, что сейчас Бензема сожалеет о том, что покинул «Реал»:

- Я иногда смотрю матчи в Саудовской Аравии - это ужасно. Печально заканчивать карьеру таким образом. Это проигранная борьба. У Бензема нет более воли к победе. Наверное, он жалеет, что покинул «Реал». С другой стороны, еще год в «Реале» тоже мог обернуться неудачей, - цитирует слова экс-игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Жан-Мишель Ларке ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 10
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 8
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
Стипиди: «Черышев уже отыгранный футболист и никому не нужен в РПЛ» 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Января
01:11 · Испания. Ла Лига
Бывший игрок «ПСЖ»: «Бензема жалеет об уходе из «Реала»
00:56 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Мбаппе или Холанн? Мне все равно, мы не можем позволить себе ни того, ни другого»
00:39 · Испания. Ла Лига
​Легендарный президент слёг в больницу в свои 79 лет
00:22 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» давит на чувство ностальгии - появились фото футболок следующего сезона
05 Января
22:10 · Испания. Ла Лига
​Хоакин Санчес переквалифицировался в тореро
21:05 · Испания. Ла Лига
​Довбик признан игроком месяца в Ла Лиге
20:30 · Испания. Ла Лига
​Мать Дани Алвеса также может оказаться в суде по требованию пострадавшей
19:34 · Англия. Премьер-лига
​Два топ-клуба АПЛ готовы побороться за Педри из «Барселоны» 1
18:10 · Испания. Кубок
​Анчелотти: «Реал» серьёзно относится к Кубку Испании
17:59 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Беллингем – лучший игрок в мире»
17:49 · Испания. Кубок
​Кроос, Винисиус и ещё ряд игроков пропустят ближайший матч «Реала»
16:55 · Испания. Ла Лига
​Названы сроки восстановления Канселу
16:50 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» назвала диагноз Канселу
16:28 · Италия. Серия А
​«Реал» следит за защитником из Серии А
15:09 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе скоро примет решение по будущему
Все новости
Рекомендуем