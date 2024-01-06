Бывший игрок «ПСЖ»: «Бензема жалеет об уходе из «Реала»

Минувшим летом французский нападающий Карим Бензема покинул мадридский «Реал» и отправился в Саудовскую Аравию, где поначалу всячески нахваливал как страну, так и чемпионат. Но сейчас его будущее в Саудовской Аравии под большим вопросом - по неофициальной информации, он рассорился с руководством клуба «Аль-Иттихад».

Бывший игрок «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке считает, что сейчас Бензема сожалеет о том, что покинул «Реал»:

- Я иногда смотрю матчи в Саудовской Аравии - это ужасно. Печально заканчивать карьеру таким образом. Это проигранная борьба. У Бензема нет более воли к победе. Наверное, он жалеет, что покинул «Реал». С другой стороны, еще год в «Реале» тоже мог обернуться неудачей, - цитирует слова экс-игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.