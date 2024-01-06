​Хави: «Мбаппе или Холанн? Мне все равно, мы не можем позволить себе ни того, ни другого»

Наставника каталонской «Барселоны» Хави Эрнандеса попросили сравнить французского форварда Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанна, которых многие считают лучшими нападающими в современном футболе.

Ответ Хави оказался достаточно неприветливым - он заявил, что не видит смысла рассуждать на тему сходства и различий Мбаппе и Холанна, так как «Барселона», дескать, все равно не может себе позволить их:

- Холанн и Мбаппе? Наша экономическая ситуация не позволяет думать о них. Мне надо планировать и ставить игру, исходя из тех игроков, которые есть в моем распоряжении, - цитирует слова Хави итальянское новостное агентство ITASportPress.