​Легендарный президент слёг в больницу в свои 79 лет

Болельщики «Бетиса» объединены сейчас одними общими переживаниями - с замиранием сердца они следят за борьбой бывшего президента клуба, Мануэля Руиса де Лоперы, за свою жизнь. Он угодил в больницу с серьезными проблемами с кишечником. Стоит заметить, что шесть лет назад он уже перенес операцию, но сейчас проблемы снова берут верх.

Де Лопера возглавлял клуб с 1992 по 2010 год, за это время «Бетис», переживавший непростые времена в первой половине 90-х годов прошлого столетия, выиграл Кубок Испании и закрепился в элите испанского футбола - среди тех клубов, которые идут сразу после «большой тройки».