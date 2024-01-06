​«Атлетико» давит на чувство ностальгии - появились фото футболок следующего сезона

Позади лишь (или уже) половина сезона, но в мадридском «Атлетико» уже смотрят в будущее. В Сети появились фотографии концепта футболок следующего года, которые выполнены явно с оглядкой на прошлое клуба - не всегда славное, надо заметить, ведь еще в начале века «Атлетико», бывало, опускался в Сегунду.

Яркой деталью футболок следующего сезона является старая эмблема клуба - она наверняка возьмет за душу мадридских любителей футбола, что называется, «со стажем». Впрочем, посмотрим, насколько сохранят футболки свой дизайн, ведь до начала следующего сезона еще очень долго.