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​«Атлетико» давит на чувство ностальгии - появились фото футболок следующего сезона

06 Января 2024 • 00:22 Комментировать

Позади лишь (или уже) половина сезона, но в мадридском «Атлетико» уже смотрят в будущее. В Сети появились фотографии концепта футболок следующего года, которые выполнены явно с оглядкой на прошлое клуба - не всегда славное, надо заметить, ведь еще в начале века «Атлетико», бывало, опускался в Сегунду.

Яркой деталью футболок следующего сезона является старая эмблема клуба - она наверняка возьмет за душу мадридских любителей футбола, что называется, «со стажем». Впрочем, посмотрим, насколько сохранят футболки свой дизайн, ведь до начала следующего сезона еще очень долго.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид
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