​Хоакин Санчес переквалифицировался в тореро

Бывший ветеран испанского «Бетиса», Хоакин Санчес, завершил карьеру лишь в прошлом году, отыграв без малого четверть века. Но просто отдыхать Хоакину скучно - и он уже нашел себе новое занятие.

Теперь 42-летний экс-нападающий продолжит действовать на нервы - но не арбитрам, а... быкам! И не тем, что в малиновых пиджаках из 90-х, а самым настоящим испанским быкам из корриды. Хоакин заделался тореро и в этом году уже дебютирует на арене в Кадисе - своем родном городе.

Правда, профессия требует долгого обучения, и потому дебют Хоакина в новом качестве состоится только четвертого августа. Об этом сообщает ABC Sevillaz.