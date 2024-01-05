​Довбик признан игроком месяца в Ла Лиге

Нападающий «Жироны» Артём Довбик был признан игроком месяца в чемпионате Испании. Об этом информирует пресс-служба Ла Лиги.

В прошлом месяце Довбик провёл за «Жиру» в испанском чемпионате четыре матча. В них украинский форвард записал на свой счёт четыре гола.

После половины турнирной дистанции «Жирона» по очкам делит первое место с «Реалом», чем удивляет всю футбольную Европу. В последнем матче Ла Лиги жиронцы обыграли на своём поле «Атлетико» со счётом 4:3.

Ближайший матч Ла Лиги «Жирона» проведёт в воскресенье, 14 января, - против «Альмерии» на выезде.