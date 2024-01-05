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​Мать Дани Алвеса также может оказаться в суде по требованию пострадавшей

05 Января 2024 • 20:30 Комментировать

Лусия Алвес, мать Дани Алвеса, также может получить статус подсудной - и все из-за того же дела, из-за которого уже без малого как год сидит за решеткой в темнице сырой ее сын.

А дело вот в чем - переживающая за своего сына женщина, естественно, считает жертвой не девицу, попавшуюся Алвесу в тот вечер, а его самого. Своими переживаниями она делится с близкими и друзьями - и, в том числе, выкладывает фотографии пострадавшей.

А это запрещено испанским законом - в ходе следствия категорически запрещено демонстрировать что-либо, показывающее пострадавшую. И теперь мяч на ее стороне - достаточно обратиться в суд, и проблемы возникнут уже не только у Дани, но и у Лусии.


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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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