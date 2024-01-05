​Анчелотти: «Беллингем – лучший игрок в мире»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает полузащитника Джуда Беллингема, который выступает за команду с лета после трансфера из дортмундской «Боруссии».

«Джуд Беллингем – лучший игрок в мире», - слова Анчелотти с пятничной пресс-конференции приводит Madrid Extra.

В сезоне 2023/2024 Беллингем провёл за «Реал» 22 официальных матча. В них англичанин записал на свой счёт 17 голов и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с сенсационной «Жироной» - команды набрали по 48 зачётных баллов.