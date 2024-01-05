​Названы сроки восстановления Канселу

Защитник Жоау Канселу угодил в лазарет «Барселоны». В матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (победа «сине-гранатовых» 2:1) португалец получил повреждение связки колена. Каталонский клуб назвал диагноз Канселу, но по обыкновению ничего не сообщил о сроках восстановления футболиста. Издание Sport отмечает, что португалец пропустит ближайшие матчи, в том числе Суперкубок Испании.

Данные испанской прессы говорят о том, что 29-летний Канселу восстановится ближе к концу января.

В сезоне 2023/2024 Жоау Канселу провёл 22 матча, в которых забил три гола и отдал два голевых паса на партнёров.