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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» назвала диагноз Канселу

05 Января 2024 • 16:50 Комментировать
Лас-Пальмас
1:2
Барселона

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в последнем матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, у 29-летнего Канселу выявили растяжение медиальной коллатеральной связки колена. Сроки восстановления португальского футболиста «сине-гранатовые» не называют.

Напомним, что Канселу в матче с «Лас-Пальмасом» был заменён уже на 11-й минуте. «Барселона» выиграла этот гостевой матч со счётом 2:1.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Канселу

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