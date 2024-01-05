​«Барселона» назвала диагноз Канселу

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в последнем матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, у 29-летнего Канселу выявили растяжение медиальной коллатеральной связки колена. Сроки восстановления португальского футболиста «сине-гранатовые» не называют.

Напомним, что Канселу в матче с «Лас-Пальмасом» был заменён уже на 11-й минуте. «Барселона» выиграла этот гостевой матч со счётом 2:1.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.