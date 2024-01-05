​Мбаппе скоро примет решение по будущему

После победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции звёздный Килиан Мбаппе заявил, что ещё не принял решение по будущему. Как известно, действующий контракт 25-летнего форварда с грандом Лиги 1 рассчитан до конца текущего сезона.

Как сообщает L'Equipe, Мбаппе должен определиться с будущим в ближайшие недели.

«Реал» продолжает следить за Мбаппе, но в Мадриде хотят, чтобы француз дал ответ примерно в середине января. Таким образом, Килиану нужно поторопиться.

Как известно, правила ФИФА позволяют Килиану Мбаппе с 1 января свободно вести переговорный процесс с иностранными клубами по поводу летнего трансфера.

​Мбаппе не получит огромные деньги при уходе из «ПСЖ» свободным агентом