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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мбаппе скоро примет решение по будущему

05 Января 2024 • 15:09 Комментировать

После победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции звёздный Килиан Мбаппе заявил, что ещё не принял решение по будущему. Как известно, действующий контракт 25-летнего форварда с грандом Лиги 1 рассчитан до конца текущего сезона.

Как сообщает L'Equipe, Мбаппе должен определиться с будущим в ближайшие недели.

«Реал» продолжает следить за Мбаппе, но в Мадриде хотят, чтобы француз дал ответ примерно в середине января. Таким образом, Килиану нужно поторопиться.

Как известно, правила ФИФА позволяют Килиану Мбаппе с 1 января свободно вести переговорный процесс с иностранными клубами по поводу летнего трансфера.  

Мбаппе не получит огромные деньги при уходе из «ПСЖ» свободным агентом

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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