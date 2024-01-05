​«Уважайте чемпионов»: Хави не понравился вопрос журналистки

В среду «Барселона» порадовала своих болельщиков победой над «Лас-Пальмасом» со счётом 2:1. После игры журналистка Хелена Кондис задала главному тренеру каталонской команды Хави вопрос о гипотетическом поражении в этом матче. Рулевому «сине-гранатовых» не понравился этот вопрос.

«Если бы мы отставали на 10 очков от лидеров, было бы сложнее. Но вы всегда делаете предположения в негативном ключе, это забавляет…» - сказал Хави на пресс-конференции с ироничной улыбкой.

«Вы никогда не делаете таких предположений в разговоре с другими тренерами. Если мы выиграли матч, то зачем делать такое предположение? Ведь это уже не имеет смысла, этого не будет. Мне кажется это абсурдным, а вам?» - обратился Хави к журналистке.

«Мы действующие чемпионы. Уважайте действующих чемпионов», - добавил специалист.