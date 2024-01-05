​Хави должны были удалить за ужасные слова в адрес судьи

В четверг вечером «Барселона» добилась волевой победы в гостях у «Лас-Пальмаса» со счётом 2:1. Примерно в середине первого тайма жёлтую карточку получил футболист каталонской команды Серхи Роберто – за возмущение решением рефери. Хави тоже принялся выражать несогласие и увидел перед собой жёлтый свет.

Дальше Хави произнёс оскорбительную фразу в адрес рефери, за которую должен был получить красную карточку. «Я срал на твою чёртову мать», - сказал наставник «Барселоны».

Судья не услышал оскорбления, поэтому Хави не был удалён из технической зоны, пишет Marca.

«Барселона» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.