Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави заверил, что травма Канселу «несерьёзная»

05 Января 2024 • 04:19 Комментировать

Каталонская «Барселона» вырвала победу в девятнадцатом туре испанского чемпионата, гранд выиграл на Канарах у местного «Лас-Пальмаса». Но далась она непросто, к тому же, Хави Эрнандес потерял важного игрока - травму колена получил португальский кудесник Жоау Канселу.

Но Хави заверил, что его травма не имеет серьезного характера и вскоре бывший футболист «Манчестер Сити» вернется в строй.

- В принципе, ничего серьезного, но больше покажет медицинское обследование, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

Каталонский гранд занимает третье место в турнирной таблице, уступая семь очков «Реалу» и «Жироне».  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жоау Канселу ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 20
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 7
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 7
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 7
Футбол онлайн
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Барселона Барселона
1
2
44.00 1.11 7.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
04:19 · Испания. Ла Лига
​Хави заверил, что травма Канселу «несерьёзная»
04:05 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Мы прекрасно провели второй тайм»
01:37 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 4
00:52 · Испания. Ла Лига
​Потеря у «Реал Сосьедада» - Андре Силва получил травму
00:08 · Испания. Ла Лига
Мичел рассчитывает на еврокубки
04 Января
23:19 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» уверенно переиграл «Севилью»
23:00 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 20
22:25 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила стартовый состав на игру с «Лас-Пальмасом» - Витор Роке в запасе
20:56 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» скромно обыграла главного аутсайдера
18:54 · Испания. Ла Лига
​«Реал» недоволен словами Мбаппе 1
16:57 · Испания. Ла Лига
Мостовой — о Захаряне: «У него есть всё для того, чтобы стать хорошим футболистом»
16:02 · Англия. Премьер-лига
Пере Гвардиола рассказал, обращался ли «Челси» к «Жироне» для трансфера Довбика
15:57 · Германия. Бундеслига
Пере Гвардиола: «Если «Бавария» позвонит Мичелу, я лично отвезу его в Мюнхен на машине»
15:46 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» Мичел отказался возглавлять французский клуб
15:43 · Испания. Кубок
​Захарян готов сыграть с «Малагой»
Все новости
Рекомендуем