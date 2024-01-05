​Хави заверил, что травма Канселу «несерьёзная»

Каталонская «Барселона» вырвала победу в девятнадцатом туре испанского чемпионата, гранд выиграл на Канарах у местного «Лас-Пальмаса». Но далась она непросто, к тому же, Хави Эрнандес потерял важного игрока - травму колена получил португальский кудесник Жоау Канселу.

Но Хави заверил, что его травма не имеет серьезного характера и вскоре бывший футболист «Манчестер Сити» вернется в строй.

- В принципе, ничего серьезного, но больше покажет медицинское обследование, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

Каталонский гранд занимает третье место в турнирной таблице, уступая семь очков «Реалу» и «Жироне».