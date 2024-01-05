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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Мы прекрасно провели второй тайм»

05 Января 2024 • 04:05 Комментировать

Каталонская «Барселона» одержала волевую победу в матче девятнадцатого тура чемпионата Испании, команда Хави Эрнандеса обыграла в гостях «Лас-Пальмас», хотя и пропустила первой. Оба своих гола «Барселона» забила во второй половине встречи.

- Я очень доволен отношением к делу, интенсивностью игры и темпом. Еще никто не выигрывал у «Лас-Пальмаса» в этом сезоне, если пропускал первым, так что наш успех очень ценен, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

Напомним, что «Барселона» выступает в качестве действующего чемпиона Испании, но в настоящий момент занимает лишь третье место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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