​Хави: «Мы прекрасно провели второй тайм»

Каталонская «Барселона» одержала волевую победу в матче девятнадцатого тура чемпионата Испании, команда Хави Эрнандеса обыграла в гостях «Лас-Пальмас», хотя и пропустила первой. Оба своих гола «Барселона» забила во второй половине встречи.

- Я очень доволен отношением к делу, интенсивностью игры и темпом. Еще никто не выигрывал у «Лас-Пальмаса» в этом сезоне, если пропускал первым, так что наш успех очень ценен, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

Напомним, что «Барселона» выступает в качестве действующего чемпиона Испании, но в настоящий момент занимает лишь третье место в турнирной таблице.