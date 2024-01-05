​«Барселона» вырвала победу на Канарах

Каталонская «Барселона» отправилась на Канары для участия в матче девятнадцатого тура испанского чемпионата, где пропустила от «Лас-Пальмаса» первой.
Но во второй половине игры «Барселона» прибавила и сперва сравняла счет, а затем и вырвала победу усилиями Илкая Гюндогана, который заработал пенальти и сам же реализовал его. Это был его третий гол в сезоне.
В следующем туре «Барселоне» снова предстоит сыграть в гостях - на сей раз с «Бетисом».
Протокол игры
|(1:0) Мунир Эль-Хаддади12'
|56'Торрес Ферран (1:1)
|90'Гюндоган Илкай (1:2)
Вальес Альваро•Суарес Алехандро 58'83' (Синкгравен Дэйли (83') • 90'Коко Сауль• 79'Мармол Мика•Кардона Серхи• 89'Муньос Хави• 88'Перроне Максимо•Родригес Кирьян• 90'Рамирес Сандро68' (Луаодис Энзо (68') •Мунир Эль-Хаддади59' (Кардона Марк (59') •Молейро Альберто68' (Пехиньо Франсиско (68')
Пенья Иньяки•Канселу Жоау11' (Кристенсен Андреас (11') •Араухо Рональд•Кунде Жюль•Бальде Алехандро•Роберто Серхи 20'78' (Лопес Фермин (78') •Де Йонг Френки•Гюндоган Илкай•Рафинья Диас72' (Ямаль Ламин (72') • 81'Левандовски Роберт72' (Фелиш Жоау (72') •Торрес Ферран78' (Роке Витор (78')
04 января. Стадион "Гран Канария".
победа есть (подфартило), игры - нет. бывает... ну хоть кубинский ром сгладит хреновые ощущения.
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