​«Барселона» вырвала победу на Канарах

Каталонская «Барселона» отправилась на Канары для участия в матче девятнадцатого тура испанского чемпионата, где пропустила от «Лас-Пальмаса» первой.

Но во второй половине игры «Барселона» прибавила и сперва сравняла счет, а затем и вырвала победу усилиями Илкая Гюндогана, который заработал пенальти и сам же реализовал его. Это был его третий гол в сезоне.

В следующем туре «Барселоне» снова предстоит сыграть в гостях - на сей раз с «Бетисом».