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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Потеря у «Реал Сосьедада» - Андре Силва получил травму

05 Января 2024 • 00:52 Комментировать

Потери в стане баскского «Реал Сосьедада» - травму получил Андре Силва, при этом для него это уже не первая травма за последнее время. На сей раз Силва получил повреждение левой приводящей мышцы.

Ему придется  пропустить достаточно много времени, не исключено, что он не успеет восстановиться даже к плей-офф Лиги чемпионов в феврале. В текущем сезоне 28-летний бывший нападающий «Милана» сыграл всего лишь 199 игровых минут, что вряд ли радует руководство «Сосьедада», арендовавшее его у «РБ Лейпцига».

Сейчас «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Андре Силва
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