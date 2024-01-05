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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мичел рассчитывает на еврокубки

05 Января 2024 • 00:08 Комментировать

Каталонская «Жирона» продолжает срамить статус «Барселоны» как главной команды Каталонии, подопечные Мичела занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, имея равное количество очков с мадридским «Реалом».

Наставник «Жироны» осознает, что его команда вряд ли сможет тягаться с «Реалом» на всей дистанции, но он рассчитывает на то, что его команда все-таки сможет пробиться в зону европейских турниров - эту цель он считает более реалистичной.

- Мы не можем наравне сражаться с таким клубом, как «Реал», но подходим к делу прагматично, шаг за шагом. Наша цель - место в европейских кубках, - цитирует слова Мичела итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Мичел Жирона
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