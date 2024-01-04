​«Барселона» объявила стартовый состав на игру с «Лас-Пальмасом» - Витор Роке в запасе

В матче девятнадцатого тура испанского чемпионата каталонской «Барселоне» предстоит сыграть с «Лас-Пальмасом», это случится уже через час. Накануне игры наставник «Барселоны» Хави Эрнандес объявил стартовый состав своей дружины. Он решил выставить свои лучшие, «гвардейские» силы прямо со старта матча - в том числе и скурившего кальян на свой день рождения Рафинью.

«Барселона»: Пенья, Канселу, Бальде, Араухо, Ферран Торрес, Левандовски, Рафинья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Гюндоган, Кунде.

Следить за событиями игры между «Лас-Пальмасом» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.