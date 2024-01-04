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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» скромно обыграла главного аутсайдера

04 Января 2024 • 20:56 Комментировать
Осасуна
1:0
Альмерия
окончен

В 19-м туре Ла Лиги «Осасуна» играла против «Альмерии», главного аутсайдера соревнований. Алехандро Катена после отскока бил в пустую часть ворот, и защитник успел броситься под мяч. Еще атака, хозяева потеряли мяч, но Икер Муньос его вернул и отпасовал на свободного Анте Будимира, который реализовал свой момент - 1:0. Аймар Орос атаковал метров с 10 и не попал в угол ворот. К сожалению, после перерыва опасных моментов попросту не было, и на табло до конца горели цифры 1 и 0.

«Осасуна» вышла на чистое 12-е место, противник - последний.

Протокол игры  
Осасуна1:0Альмерия
(1:0) Будимир Анте27'  
Эррера СерхиоАресо Хесус 82' (Круз Хуан ( 82') Гарсия Давид IIIКатена Алехандро  89'Пенья Рубен 82' (Видаль Начо ( 82') Монкайола Хон 74' (Ибаньес Пабло ( 74') Муньос ИкерОрос АймарАвила Эсекьель 14' (Арнаис Хосе ( 14') Будимир Анте 74' (Гарсия Рауль ( 74') Гомес Мойсес
Запасные: Гарсия РубенУнаи ГарсияАйтор ФернандесТорро ЛукасБрашанац ДаркоЭррандо ХорхеБарха Энрике
Максимиану ЛуишПубиль Марк 60' (Брандарис Хуан ( 60'  75') Монтес СесарГонсалес Эдгар 82' (Пуигмаль Арнау ( 82') Акиеме СерхиоРобертоне Лукас  29'Лопи ДионБаптистао ЛеоАррибас Серхио 46' (Марко Милованович I ( 46') Эмбарба Адриан 70' (Лазаро ( 70') Рамазани Ларжи 46' (Посо Алехандро ( 46')
Запасные: Сентельес АлехандроМартинес ФернардоКаики Да СилваФетталь Дими РашадШвидерски МартинМариньо ДиегоПенья Маркос
04 января. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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