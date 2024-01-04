«Осасуна» скромно обыграла главного аутсайдера

В 19-м туре Ла Лиги «Осасуна» играла против «Альмерии», главного аутсайдера соревнований. Алехандро Катена после отскока бил в пустую часть ворот, и защитник успел броситься под мяч. Еще атака, хозяева потеряли мяч, но Икер Муньос его вернул и отпасовал на свободного Анте Будимира, который реализовал свой момент - 1:0. Аймар Орос атаковал метров с 10 и не попал в угол ворот. К сожалению, после перерыва опасных моментов попросту не было, и на табло до конца горели цифры 1 и 0.

«Осасуна» вышла на чистое 12-е место, противник - последний.