«Осасуна» скромно обыграла главного аутсайдера

В 19-м туре Ла Лиги «Осасуна» играла против «Альмерии», главного аутсайдера соревнований. Алехандро Катена после отскока бил в пустую часть ворот, и защитник успел броситься под мяч. Еще атака, хозяева потеряли мяч, но Икер Муньос его вернул и отпасовал на свободного Анте Будимира, который реализовал свой момент - 1:0. Аймар Орос атаковал метров с 10 и не попал в угол ворот. К сожалению, после перерыва опасных моментов попросту не было, и на табло до конца горели цифры 1 и 0.
«Осасуна» вышла на чистое 12-е место, противник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте27'
Эррера Серхио•Аресо Хесус82' (Круз Хуан (82') •Гарсия Давид III•Катена Алехандро• 89'Пенья Рубен82' (Видаль Начо (82') •Монкайола Хон74' (Ибаньес Пабло (74') •Муньос Икер•Орос Аймар•Авила Эсекьель14' (Арнаис Хосе (14') •Будимир Анте74' (Гарсия Рауль (74') •Гомес Мойсес
Максимиану Луиш•Пубиль Марк60' (Брандарис Хуан (60') • 75'Монтес Сесар•Гонсалес Эдгар82' (Пуигмаль Арнау (82') •Акиеме Серхио•Робертоне Лукас• 29'Лопи Дион•Баптистао Лео•Аррибас Серхио46' (Марко Милованович I (46') •Эмбарба Адриан70' (Лазаро (70') •Рамазани Ларжи46' (Посо Алехандро (46')
04 января. Стадион "Эль-Садар".
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