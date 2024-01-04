​«Реал» недоволен словами Мбаппе

В стане «Реала» недовольны словами нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. После победы в Суперкубке Франции 25-летний футболист заявил, что он ещё не принял решение по будущему.

В программе El Chiringuito прозвучала информация о том, что слова Мбаппе не порадовали «Реал». В мадридском клубе хотят, чтобы француз дал ответ по летнему трансферу уже до середины января.

«Реал» не порадовали слова Мбаппе. Они не хотят ввязываться в длинную трансферную сагу», - сказал журналист Хосеп Педрероль.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

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