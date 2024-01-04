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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» недоволен словами Мбаппе

04 Января 2024 • 18:54 Комментировать

В стане «Реала» недовольны словами нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. После победы в Суперкубке Франции 25-летний футболист заявил, что он ещё не принял решение по будущему.

В программе El Chiringuito прозвучала информация о том, что слова Мбаппе не порадовали «Реал». В мадридском клубе хотят, чтобы француз дал ответ по летнему трансферу уже до середины января.

«Реал» не порадовали слова Мбаппе. Они не хотят ввязываться в длинную трансферную сагу», - сказал журналист Хосеп Педрероль.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«Реал» может отказаться от Мбаппе и переключиться на Холанна – названо условие

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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