​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте

Эксперты из CIES Football Observatory провели очередное футбольное исследование. Они использовали свою статистическую модель для оценки стоимости футболистов. В опубликованном рейтинге первое место занял полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. Его стоимость составила 267,5 миллиона евро.

Дальше идут Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», 251,2 млн евро), Винисиус Жуниор («Реал», 250,3 млн евро), Родриго («Реал», 247,9 млн евро), и Букайо Сака («Арсенал», 223 миллиона евро).

В топ-10 также входят Фил Фоден (195,8 млн), Гави (175,4), Хулиан Альварес (164,7), Джамал Мусиала (152,4) и Мартин Эдегор (150,6).

Любопытно, что Килиан Мбаппе оказался лишь на 27-й позиции рейтинга со стоимостью в 106,2 млн евро. Вероятно, это связано с тем, что контракт звёздного француза истекает летом – модель представляет собой прогнозы сумм, которые заплатили бы клубы.