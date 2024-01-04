Мостовой — о Захаряне: «У него есть всё для того, чтобы стать хорошим футболистом»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Европе.

Мостовой отметил, что это очень тяжёлый вопрос для ответа, и считает, что Захарян правильно сделал, что уехал в конкурентоспособный чемпионат и выступает за хорошую команду.

«Последние матчи, до получения повреждения, он играл, выходил в основе и выступал в Лиге чемпионов. У него есть все для того, чтобы стать хорошим футболистом. Но он все еще молод, ему всего 20 лет», - приводит слова Захаряна betonmobile.ru.

Захарян провел 18 матчей за «Реал Сосьедад» и отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.