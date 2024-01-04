Тренер «Жироны» Мичел отказался возглавлять французский клуб

Главный тренер «Жироны» Мичел получил предложение возглавить французский «Лион». По информации от испанского издания Mundo Deportivo, специалист отказался от работы во главе «детей», так как не собирается покидать «Жирону» посреди сезона в столь ответственный момент.

Напомним, команда Мичела в данный момент разделяет первое место чемпионата Испании с мадридским «Реалом», уступая «королевскому клубу» только по разнице забитых и пропущенных мячей. У каталонского клуба есть отличные шансы как минимум завершить сезон в зоне Лиги чемпионов.

В то же время «Лион» недавно во второй раз за сезон уволил тренера. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего два очка.