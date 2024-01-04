Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мората интересен клубам из Саудовской Аравии

04 Января 2024 • 15:26 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората находится на радаре клубов из Саудовской Аравии. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, интерес к 31-летнему футболисту проявляют «Аль-Шабаб», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Эти клубы рассмотрят возможность подписать Морату в зимнее трансферное окно.

«Атлетико» оценивает Морату в 30 миллионов евро, что не станет проблемой для богатых саудовских клубов. Впрочем, Альваро сейчас является игроком основы «Атлетико» - в 24 матчах текущего сезона форвард записал на свой счёт 17 голов и три результативных паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 7
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 6
«Реал» с приключениями дожал «Мальорку» 4
«Зенит» заплатит 5 миллионов евро за бразильца 3
Футбол онлайн
04.01.24 в 19:00
Осасуна Осасуна
Альмерия Альмерия
1.68 3.95 4.90
Видео
04.01.24 в 21:15
Севилья Севилья
Атлетик Б Атлетик Б
3.10 3.45 2.29
Видео
04.01.24 в 23:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Барселона Барселона
5.40 4.20 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
16:02 · Англия. Премьер-лига
Пере Гвардиола рассказал, обращался ли «Челси» к «Жироне» для трансфера Довбика
15:57 · Германия. Бундеслига
Пере Гвардиола: «Если «Бавария» позвонит Мичелу, я лично отвезу его в Мюнхен на машине»
15:46 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» Мичел отказался возглавлять французский клуб
15:43 · Испания. Кубок
​Захарян готов сыграть с «Малагой»
15:26 · Испания. Ла Лига
​Мората интересен клубам из Саудовской Аравии
15:12 · Испания. Ла Лига
Озил: «Рюдигер – лучший центральный защитник в мире, спросите у Холанна и Осимхена»
14:01 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Мы хотели избежать встречи с «Атлетико», но они тоже хотели избежать нас»
05:45 · Испания. Ла Лига
Витор Роке выбрал себе номер
04:50 · Испания. Ла Лига
​Японская звезда «Реал Сосьедада» требует от арбитров большей протекции
04:17 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» снижает цены на билеты, дабы зрители чаще ходили посмотреть на Витора Роке
03:48 · Испания. Ла Лига
«Жирона» – самая результативная команда не из «большой тройки» в Ла Лиге за последние 62 года
03:35 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» Мичел – о победе над «Атлетико»: «Историческая ночь»
03:24 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Жироны»
03:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Не хочу до последнего тянуть с решением, как в 2022 году»
02:53 · Испания. Ла Лига
Мората: «Мой хет-трик? Я хотел победить»
Все новости
Рекомендуем