​Мората интересен клубам из Саудовской Аравии

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората находится на радаре клубов из Саудовской Аравии. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, интерес к 31-летнему футболисту проявляют «Аль-Шабаб», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Эти клубы рассмотрят возможность подписать Морату в зимнее трансферное окно.

«Атлетико» оценивает Морату в 30 миллионов евро, что не станет проблемой для богатых саудовских клубов. Впрочем, Альваро сейчас является игроком основы «Атлетико» - в 24 матчах текущего сезона форвард записал на свой счёт 17 голов и три результативных паса на партнёров.