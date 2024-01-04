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Озил: «Рюдигер – лучший центральный защитник в мире, спросите у Холанна и Осимхена»

04 Января 2024 • 15:12 Комментировать
Арандина
...
Реал Мадрид
1 20.00 X 9.50 2 1.11
06.01 23:30

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Месут Озил считает Антонио Рюдигера лучшим центральным защитником в мире. Напомним, игрок сборной Германии проводит свой второй сезон на «Сантьяго Бернабеу» после трансфера из «Челси» на правах свободного агента.

«Рюдигер – лучший центральный защитник в мире, спросите у Холанна и Осимхена, насколько он хорош. Посмотрите на то, что случилось с «Челси» после ухода Антонио. Клубу не хватает его менталитета», – цитирует Озила Football Tweet.

Напомним, Рюдигер и Озил ранее вместе выступали за сборную Германии. Антонио вчера принёс «Реалу» минимальную победу, забив единственный гол в матче с «Мальоркой» в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Месут Озил Антонио Рюдигер Эрлинг Холанн Виктор Осимхен ещё теги

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