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Витор Роке выбрал себе номер

04 Января 2024 • 05:45 Комментировать

Бразильский новобранец каталонской «Барселоны» Витор Роке выбрал себе номер, под которым будет защищать цвета своего нового клуба. Это номер девятнадцать. Последним, кто носил этот номер в «Барселоне», был в прошлом году Франк Кесси.

В целом же за историю клуба его носили восемнадцать игроков. Среди них можно выделить, например, Патрика Клюйверта, бразильца Максуэлла, Хуана Пицци, а также некоего Лионеля Месси, который носил его в период с 2005 по 2008 год.

В своем следующем матче каталонский гранд сыграет в чемпионате против «Лас-Пальмаса», это случится уже в четверг, четвертого января.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Витор Роке
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