​Японская звезда «Реал Сосьедада» требует от арбитров большей протекции

Восходящая звезда испанского «Реал Сосьедада», японец Такефуса Кубо, не иначе как почувствовал себя Диего Марадоной - он требует к себе такого же отношения от арбитров. Кубо считает, что арбитры не принимают должных мер против грубиянов, мешающих ему демонстрировать желаемый болельщиками футбол:

- Все делают все возможное для победы, я понимаю это, но так тяжело. Есть защитники, которые охотятся на меня, и я считаю, что арбитрам пора принять меры к таким людям. Они должны оберегать игроков, которые пытаются создавать на поле. И не только меня, - цитирует слова Кубо итальянское новостное агентство ITASportPress.