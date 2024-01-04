​«Барселона» снижает цены на билеты, дабы зрители чаще ходили посмотреть на Витора Роке

Руководство «Барселоны» решило снизить цены на билеты на вторую половину сезона - это сделано ради того, чтобы зрители почаще ходили посмотреть на новую звезду клуба, бразильца Витора Роке.

Впрочем, о том, что у клуба проблемы с посещаемостью из-за временно неиспользуемого «Камп Ноу», было известно и ранее. Это тоже фактор, который побудил Жоана Лапорту принять такое решение.

Но свой следующий матч в чемпионате «Барселона» проведет не дома, не «на нарах», а на Канарах - с «Лас-Пальмасом». Это случится уже сегодня, четвертого января. Сейчас команда занимает лишь третье место в чемпионате.