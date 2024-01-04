Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» снижает цены на билеты, дабы зрители чаще ходили посмотреть на Витора Роке

04 Января 2024 • 04:17 Комментировать

Руководство «Барселоны» решило снизить цены на билеты на вторую половину сезона - это сделано ради того, чтобы зрители почаще ходили посмотреть на новую звезду клуба, бразильца Витора Роке.

Впрочем, о том, что у клуба проблемы с посещаемостью из-за временно неиспользуемого «Камп Ноу», было известно и ранее. Это тоже фактор, который побудил Жоана Лапорту принять такое решение.

Но свой следующий матч в чемпионате «Барселона» проведет не дома, не «на нарах», а на Канарах - с «Лас-Пальмасом». Это случится уже сегодня, четвертого января. Сейчас команда занимает лишь третье место в чемпионате.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Витор Роке
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 7
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 5
«Реал» с приключениями дожал «Мальорку» 4
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 4
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Мальорка Мальорка
1
0
1.25 6.40 13.00
Видео
Окончен
Сельта Сельта
Бетис Бетис
2
1
2.45 3.35 3.05
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Атлетико М Атлетико М
4
3
1.02 10.00 100.00
Видео
04.01.24 в 19:00
Осасуна Осасуна
Альмерия Альмерия
1.68 3.95 4.90
Видео
04.01.24 в 21:15
Севилья Севилья
Атлетик Б Атлетик Б
3.10 3.45 2.29
Видео
04.01.24 в 23:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Барселона Барселона
5.40 4.20 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
04:17 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» снижает цены на билеты, дабы зрители чаще ходили посмотреть на Витора Роке
03:48 · Испания. Ла Лига
«Жирона» – самая результативная команда не из «большой тройки» в Ла Лиге за последние 62 года
03:35 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» Мичел – о победе над «Атлетико»: «Историческая ночь»
03:24 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Жироны»
03:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Не хочу до последнего тянуть с решением, как в 2022 году»
02:53 · Испания. Ла Лига
Мората: «Мой хет-трик? Я хотел победить»
02:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе – о своём будущем: «Я не делал никакого выбора»
02:07 · Испания. Ла Лига
«Жирона» впервые в своей истории выиграла у мадридского «Атлетико»
01:20 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» назвала ценник Скальвини, на которого претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед» слухи
01:09 · Испания. Ла Лига
Мората впервые оформил хет-трик за «Атлетико»
00:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Не стоит удивляться, когда Беллингем не забивает»
00:24 · Испания. Ла Лига
«Жирона» – лидер топ-5 лиг по голам, забитым в первых таймах
00:01 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Я не считаю себя главой защиты «Реала»
03 Января
23:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру «Реала» в матче против «Мальорки»
23:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» впервые с момента возвращения Анчелотти выиграл два подряд матча Ла Лиги со счётом 1:0
Все новости
Рекомендуем