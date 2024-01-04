«Жирона» – самая результативная команда не из «большой тройки» в Ла Лиге за последние 62 года

«Жирона» продолжает удивлять всю футбольную общественность своей результативностью и эффективностью.

В среду коллектив Мичела вновь громко заявил о себе, обыграв мадридский «Атлетико» (4:3). На счету «Жироны» 46 забитых мячей после 19 туров нынешнего розыгрыша Ла Лиги – лучший показатель в чемпионате на данный момент. Кроме того, как отмечает Opta, это лучший результат на дистанции в 19 туров, если не брать в расчёт команды из традиционной «большой тройки» («Реал», «Барселона» и «Атлетико»), со времён «Сарагосы», забившей 52 гола в сезоне-1961/62.

«Жирона» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 48 набранными очками, уступая мадридскому «Реалу» лишь по личным встречам и разнице голов.