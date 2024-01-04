Тренер «Жироны» Мичел – о победе над «Атлетико»: «Историческая ночь»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал успех своей команды в матче против мадридского «Атлетико» (4:3).

Каталонцы дважды упускали преимущество по ходу встречи, но сумели провести решающий гол в необходимый момент: точный удар Ивана Мартина на 91-й минуте принёс «Жироне» очередную громкую победу.

«Историческая ночь. Игроки знают, как сохранять стойкость в сложные отрезки матча. Они понимали, что нужно держаться и ждать, когда наступит наше время – в итоге мы были вознаграждены. Я очень доволен», – цитирует Mundo Deportivo Мичела.

«Жирона» делит с мадридским «Реалом» первую строчку в Ла Лиге после 19 туров. Команды набрали по 48 очков, но «сливочные» располагаются выше за счёт дополнительных показателей.