Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Жироны»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после сверхголевого матча против «Жироны» (3:4).

«Матрасники» уступали 2:3 к перерыву, а в начале второго тайма Альваро Мората, оформивший хет-трик, вновь сравнял счёт. Хозяева поля всё-таки добились своего, вырвав три очка на 91-й минуте.

«Это футбол. В сегодняшней игре было много положительных моментов – например, то, как мы выбрались из трудной ситуации. Соперник был гораздо лучше нас в первые 20-25 минут, но затем мы пришли в себя.

Во втором тайме мы сравняли счёт и могли вырвать победу, но вместо этого «Жирона» забила отличный гол. Великолепный матч двух команд, до последнего желавших победить», – заявил в интервью Movistar Симеоне.