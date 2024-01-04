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Мбаппе: «Не хочу до последнего тянуть с решением, как в 2022 году»

04 Января 2024 • 03:12 Комментировать
ПСЖ
2:0
Тулуза

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что намерен не откладывать принятие решения о своём будущем до конца сезона.

Француз мог перебраться в «Реал» ещё в позапрошлом году, но в итоге продлил контракт с «ПСЖ». Интрига сохранялась вплоть до мая, и у игрока, как известно, даже была устная договорённость с мадридцами.

Ситуация может повториться в 2024 году: действующий контракт Мбаппе истекает в июне, а основным претендентом на суперзвезду остаётся «Реал».

«В 2022 году я до самого мая не знал, какое решение приму. Я не должен позволять ситуации затягиваться. Если я знаю, чего хочу, то откладывать до последнего не имеет смысла», – цитирует Madrid Zone Мбаппе, также заявившего, что решение пока не принято.

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