Мората: «Мой хет-трик? Я хотел победить»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората ответил на вопросы журналистов после поражения от «Жироны».
31-летний игрок отметился хет-триком, но не помог своей команде избежать поражения от одного из конкурентов в борьбе за чемпионство (3:4).
«Нужно идти дальше. Впереди ещё много матчей в Ла Лиге и других турнирах.
Таков футбол. Сегодня мы проиграли – остальное не имеет значения. Мы – команда, я не слишком задумываюсь о хет-трике. Я хотел победить, как и все мы, но не вышло», – цитирует Mundo Deportivo Морату.
Напомним, что сегодняшний хет-трик стал для испанца первым в цветах «Атлетико», а также первым в Ла Лиге с 2017 года.
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