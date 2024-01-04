Мората: «Мой хет-трик? Я хотел победить»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората ответил на вопросы журналистов после поражения от «Жироны».

31-летний игрок отметился хет-триком, но не помог своей команде избежать поражения от одного из конкурентов в борьбе за чемпионство (3:4).

«Нужно идти дальше. Впереди ещё много матчей в Ла Лиге и других турнирах.

Таков футбол. Сегодня мы проиграли – остальное не имеет значения. Мы – команда, я не слишком задумываюсь о хет-трике. Я хотел победить, как и все мы, но не вышло», – цитирует Mundo Deportivo Морату.

Напомним, что сегодняшний хет-трик стал для испанца первым в цветах «Атлетико», а также первым в Ла Лиге с 2017 года.