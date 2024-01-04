Мбаппе – о своём будущем: «Я не делал никакого выбора»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем.

25-летний футболист может стать свободным агентом по окончании текущего сезона – контракт истекает в июне. Если верить слухам, появлявшимся в СМИ в последние недели, Мбаппе уже решил, что летом перейдёт в мадридский «Реал». Теперь сам форвард опроверг эти сведения.

«Я не принимал никакого решения относительно своего будущего. Выбор не сделан. Никто внутри клуба не обсуждает мою ситуацию. Нужно сосредоточиться на команде», – приводит инсайдер Фабрицио Романо заявление француза, высказавшегося после победы над «Тулузой» в матче Суперкубка (2:0).