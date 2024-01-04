«Жирона» впервые в своей истории выиграла у мадридского «Атлетико»

В Испании проходят матчи девятнадцатого тура чемпионата, «Жирона» принимала в домашних условиях мадридский «Атлетико» и обыграла его со счетом 4:3, вырвав победу на последней минуте.

Как оказалось, это была первая победа в истории «Жироны» над именитым соперником, причем это произошло после того, как ранее «Жирона» впервые в своей истории обыграла и «Барселону». Сейчас сенсация нынешнего чемпионата идет на втором месте в турнирной таблице, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре испанского чемпионата Ла Лиги «Жирона» сыграет с «Альмерией».