Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами

«Атлетико» и «Жирона» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 19-го тура Ла Лиги состоялся 3 января на стадионе «Монтиливи».

Редкий случай, когда центральный матч чемпионата Испании не содержит в себе ни «Реал», ни «Барселону». А играют, между прочим, один из лидеров и главный преследователь. До начала тура «Жирона» шла вровень с «Реалом», а другой мадридский клуб смиренно догонял, оставив за собой третью строчку. За счёт класса игроков «Атлетико» даже в гостях у «Жироны» считался фаворитом, но все прекрасно помнили недавний выезд команды Мичела в Каталонию, завершившийся разносом «Барселоны».

И этот матч «жирондинцы» оставили вообще без разведки. В первой же атаке обязан был забивать Артём Довбик, из пределов вратарской площади завершавший прострел. Пробил в верхний угол – банально не попал. Но вторая же атака хозяев стала голевой. Мартин сыграл на Торре, Пабло через левый полуфланг разогнал Валери Фернандеса. Тот качнул Витселя, сместился правее и мощно пробил в угол – 1:0.

«Жирона» очень круто атаковала, но у «матрасников» нашёлся свой герой. Кураж в этот вечер поймал Альваро Мората. Быстрым голом он ответил на дерзость хозяев. После заброса Де Пауля и скидки Гризманна вогнал мяч точно в «шестёрку» - 1:1. Сначала мяч не засчитали из-за офсайда, но на повторе заметили, что форвард находился в правильном положении. «Жирона» отвечала командно. Иван Мартин накрыл Коке и сразу же пробил по воротам. Облак справился, однако расстрел Савио с добивания уже парировать был не в силах – 2:1.

Следом Алейш Гарсия разыграл угловой с гиперактивным Мартином, приблизился к воротам и подал на угол вратарской площади, где «шпагу» выставил Довбик. Удалось Артёму подрезать мяч на дальний угол, где без помех уже отличился Блинд – 3:1. Казалось, что «Жирона» оторвалась серьёзно, но тут вновь включился Мората, который за 10 минут в конце первого тайма и начале второго отличился трижды.

Де Пауль проскочил Мартина и выкатил пас на ход Морате. Альваро влетел в штрафную площадь, на замахе убрал Эрика Гарсию, а затем уже переиграл голкипера – 3:2. Через минуту прилетел очередной мяч Мораты, внесённый с пары метров у штанги, но тут уже арбитры углядели офсайд у испанца. Легитимный же хет-трик Альваро случился уже на 54-й минуте. Опять же Де Пауль мяч протащил, на дриблинге обыграв пару-тройку соперников, и отдал вразрез на Морату. Альваро опередил незадачливого Эрика Гарсию, а затем ещё и бильярдно пробил с рикошетом от колена защитника – 3:3.

После третьего пропущенного «Жирона» наконец воспряла. Минут десять понадобилось, чтобы в себя прийти, после чего Торре повторил рейд Де Пауля, выкатив мяч на Довбика. Артём классно пробил под штангу, однако не менее круто прыгнул туда Ян Облак, явно выручивший «Атлетико» в этом эпизоде. Очень яркий обмен ударами так утомил команды, что концовка матча выдалась спокойной, без опасных моментов. Конечно, в большей степени этому поспособствовал «Атлетико», игравший на удержание счёта.

Но футболисты Симеоне со своей задачей справились, 3:3 удержали и не обеспечили единоличное лидерство другому клубу из Мадрида. На 91-й минуте Иван Мартин после передачи Порту убрал на замахе Коке и шикарным ударом в "девятку" поставил точку - 4:3. «Жирона» побеждает и вновь нагоняет «Реал» в «золотой» гонке.