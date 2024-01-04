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Чемпионат Испании. Ла Лига

Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами

04 Января 2024 • 01:30 Комментировать (1)
Жирона
4:3
Атлетико М
окончен

«Атлетико» и «Жирона» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 19-го тура Ла Лиги состоялся 3 января на стадионе «Монтиливи».

Протокол игры  
Жирона4:3Атлетико М
(1:0) Фернандес Валери2'  
  14'Мората Альваро (1:1)
(2:1) Савио III26'  
(3:1) Блинд Дэйли39'  
  44'Мората Альваро (3:2)
  54'Мората Альваро (3:3)
(4:3) Мартин Иван90'  
Гассанига ПаулоКоуто ЯнГарсия ЭрикБлинд ДэйлиГутьеррес МигельСавио III 89' (Порту Кристиан ( 89') Мартин ИванТорре Пабло 67' (Стуани Кристиан ( 67') Гарсия АлешФернандес Валери 59' (Солис Джон ( 59') Довбик Артём 67' (Мартинес Арнау ( 67')
Запасные: Кебе ИбрахимаХуанпе ХуанХуан Карлос МартинЯакобишвили АнталФуйдиас Тони
Облак ЯнВитсель АксельХименес ХосеЭрмосо Марио  90'Льоренте МаркосРикельме Родриго 77' (Корреа Анхель ( 77') Коке ХорхеДе Пауль Родриго 86' (Депай Мемфис ( 86') Лино Сэмуел 46' (Молина Науэль ( 46') Гризманн Антуан 89' (Аспиликуэта Сесар ( 89') Мората Альваро 89' (Ньигес Сауль ( 89')
Запасные: Марко МореноСавич СтефанГрбич ИвоГалан ХавиГомис Антонио
03 января. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

Редкий случай, когда центральный матч чемпионата Испании не содержит в себе ни «Реал», ни «Барселону». А играют, между прочим, один из лидеров и главный преследователь. До начала тура «Жирона» шла вровень с «Реалом», а другой мадридский клуб смиренно догонял, оставив за собой третью строчку. За счёт класса игроков «Атлетико» даже в гостях у «Жироны» считался фаворитом, но все прекрасно помнили недавний выезд команды Мичела в Каталонию, завершившийся разносом «Барселоны».

И этот матч «жирондинцы» оставили вообще без разведки. В первой же атаке обязан был забивать Артём Довбик, из пределов вратарской площади завершавший прострел. Пробил в верхний угол – банально не попал. Но вторая же атака хозяев стала голевой. Мартин сыграл на Торре, Пабло через левый полуфланг разогнал Валери Фернандеса. Тот качнул Витселя, сместился правее и мощно пробил в угол – 1:0.

«Жирона» очень круто атаковала, но у «матрасников» нашёлся свой герой. Кураж в этот вечер поймал Альваро Мората. Быстрым голом он ответил на дерзость хозяев. После заброса Де Пауля и скидки Гризманна вогнал мяч точно в «шестёрку» - 1:1. Сначала мяч не засчитали из-за офсайда, но на повторе заметили, что форвард находился в правильном положении. «Жирона» отвечала командно. Иван Мартин накрыл Коке и сразу же пробил по воротам. Облак справился, однако расстрел Савио с добивания уже парировать был не в силах – 2:1.

Следом Алейш Гарсия разыграл угловой с гиперактивным Мартином, приблизился к воротам и подал на угол вратарской площади, где «шпагу» выставил Довбик. Удалось Артёму подрезать мяч на дальний угол, где без помех уже отличился Блинд – 3:1. Казалось, что «Жирона» оторвалась серьёзно, но тут вновь включился Мората, который за 10 минут в конце первого тайма и начале второго отличился трижды.

Де Пауль проскочил Мартина и выкатил пас на ход Морате. Альваро влетел в штрафную площадь, на замахе убрал Эрика Гарсию, а затем уже переиграл голкипера – 3:2. Через минуту прилетел очередной мяч Мораты, внесённый с пары метров у штанги, но тут уже арбитры углядели офсайд у испанца. Легитимный же хет-трик Альваро случился уже на 54-й минуте. Опять же Де Пауль мяч протащил, на дриблинге обыграв пару-тройку соперников, и отдал вразрез на Морату. Альваро опередил незадачливого Эрика Гарсию, а затем ещё и бильярдно пробил с рикошетом от колена защитника – 3:3.

После третьего пропущенного «Жирона» наконец воспряла. Минут десять понадобилось, чтобы в себя прийти, после чего Торре повторил рейд Де Пауля, выкатив мяч на Довбика. Артём классно пробил под штангу, однако не менее круто прыгнул туда Ян Облак, явно выручивший «Атлетико» в этом эпизоде. Очень яркий обмен ударами так утомил команды, что концовка матча выдалась спокойной, без опасных моментов. Конечно, в большей степени этому поспособствовал «Атлетико», игравший на удержание счёта.

Но футболисты Симеоне со своей задачей справились, 3:3 удержали и не обеспечили единоличное лидерство другому клубу из Мадрида. На 91-й минуте Иван Мартин после передачи Порту убрал на замахе Коке и шикарным ударом в "девятку" поставил точку - 4:3. «Жирона» побеждает и вновь нагоняет «Реал» в «золотой» гонке.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жирона

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Комментарии (1) Все комментарии
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gresnik
04 Января 2024 в 01:35
как Лестер...простота Гениальна...Коута как Марез..в том сезоне..такой же дриблинг..
Бьют как только будет удобная позиция...раз и гол...без всякой мишуры...обвел 1-2-3..ударил..отбил вратарь ну и ладно..нет ,значит голешник))
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