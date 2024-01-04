Мората впервые оформил хет-трик за «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората отметился хет-триком в поединке Ла Лиги против «Жироны».

31-летний футболист огорчил каталонцев на 14-й и 44-й минутах, а вскоре после перерыва забил свой третий мяч, сравняв счёт в поединке. Примечательно, что Морате впервые удалось оформить хет-трик в матче за «матрасников». Кроме того, для форварда это первый хет-трик в рамках Ла Лиги с апреля 2017 года – тогда испанец трижды забил «Леганесу» (4:2), выступая за мадридский «Реал».

В активе Альваро Мораты в общей сложности 54 гола в 130 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. В текущем сезоне игрок отметился 17 взятиями ворот в 24 встречах.