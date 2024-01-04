Анчелотти: «Не стоит удивляться, когда Беллингем не забивает»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти призывает не ждать от Джуда Беллингема голов в каждом матче.

Английский полузащитник записал в свой актив 17 забитых мячей в 22 поединках нынешнего сезона. Именно Беллингем на данный момент возглавляет список бомбардиров Ла Лиги, однако в матче против «Мальорки» (1:0), прошедшем в среду, 20-летнему игроку отличиться не удалось.

«Не стоит удивляться тому факту, что Джуд не забил. Его голы – это лишь бонус, дополнение к его качествам», – заявил Анчелотти в послематчевом интервью.

Автором единственного забитого мяча в поединке с «Мальоркой» стал защитник Антонио Рюдигер, поразивший ворота на 78-й минуте.