«Жирона» – лидер топ-5 лиг по голам, забитым в первых таймах

«Жирона» возглавила рейтинг команд с наибольшим количеством голов в первых таймах матчей нынешнего сезона.

Каталонский коллектив трижды поразил ворота «Атлетико» в проходящем сейчас поединке Ла Лиги. По данным Opta, в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании на счету «Жироны» уже 22 гола, забитых до перерыва. Это лучший показатель среди всех представителей пяти сильнейших европейских лиг. Второе место делят немецкие «Байер» и «Бавария» (по 21), далее следуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ» (по 20).

Следить за ходом встречи «Жирона» – «Атлетико» можно в текстовой трансляции от LiveResult. В первом тайме команды успели забить друг другу пять голов.