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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер: «Я не считаю себя главой защиты «Реала»

04 Января 2024 • 00:01 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Мальорка

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер пообщался с журналистами после матча с «Мальоркой» (1:0).

Немецкий футболист стал автором единственного гола в матче, отличившись на 78-й минуте. В текущем розыгрыше Ла Лиги «сливочные» пропустили всего 11 голов в 19 встречах, несмотря на травмы Тибо Куртуа, Эдера Милитао и Давида Алабы, что во многом связывается с уверенной игрой Рюдигера в обороне.

«Мы очень здорово защищаемся коллективно. Я не считаю себя главой обороны «Реала» – я просто делаю свою работу, стараясь выполнять её безупречно. 

В прошлом сезоне я тоже забил «Мальорке». Очень рад, ведь мой сегодняшний гол принёс нам три очка», – цитирует Mundo Deportivo Рюдигера.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер

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