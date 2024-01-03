Анчелотти оценил игру «Реала» в матче против «Мальорки»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не был впечатлён выступлением своей команды в поединке с «Мальоркой».

Публика «Сантьяго Бернабеу» увидела всего один забитый мяч, автором которого стал Антонио Рюдигер. Защитник отличился на 78-й минуте.

«Сегодня мы не показали свою лучшую игру. Нам не хватало свежести, – делится мнением Анчелотти после завершения встречи. – Мы довольно часто забиваем после стандартных положений, и это можно считать заслугой моего тренерского штаба», – приводит Madrid Zone слова итальянского специалиста.

«Реал» сохранит за собой первую позицию в турнирной таблице чемпионата после 19 туров, но может стать единоличным лидером, если «Жирона» не сумеет обыграть «Атлетико».