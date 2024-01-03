«Реал» впервые с момента возвращения Анчелотти выиграл два подряд матча Ла Лиги со счётом 1:0

Мадридский «Реал» вновь добился минимальной победы в матче чемпионата Испании.

«Сливочные» одолели в родных стенах «Мальорку» благодаря голу Антонио Рюдигера, забитому на 78-й минуте. Туром ранее мадридцы с тем же счётом обыграли «Алавес», проведя победный мяч на 92-й минуте. Согласно данным Opta, это первый с лета 2020 года случай, когда «Реал» выиграл со счётом 1:0 в двух встречах Ла Лиги кряду. Также это произошло впервые с момента возвращения в клуб Карло Анчелотти.

«Реал» станет единоличным лидером Ла Лиги после 19 туров, если «Жирона» потеряет очки в домашнем матче против «Атлетико».