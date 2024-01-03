«Барселона» официально зарегистрировала нового форварда

«Барселона» завершила регистрацию новичка Витора Роке.

18-летний футболист, ранее выступавший за «Атлетико Паранаэнсе», пополнил состав «сине-гранатовых» в начале января, но зарегистрировать его получилось не сразу. Теперь же Роке официально числится в заявке команды – Ла Лига подтвердила регистрацию нападающего. Таким образом, бразилец сможет дебютировать за «Барселону» в предстоящей встрече с «Лас-Пальмасом» (4 января), как и планировалось.

Каталонский гранд заплатил за трансфер Витора Роке порядка 40 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 2031 года.

«Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги с 38 набранными очками после 18 туров.