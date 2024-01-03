«Сельта» ушла из зоны вылета, вырвав победу в матче с «Бетисом»

В 19-м туре Ла Лиги идущая в зоне вылета «Сельта» играла дома против специалистов по ничейным результатам из «Бетиса». В дебюте Айтор Руибаль блеснул техникой, обыгрался с Иско и открыл счет. Достаточно быстро соперник заработал пенальти после подачи углового, и Яго Аспас пробил слишком хорошо, чтобы вратарь выручил - 1:1. В концовке Аспас покатил на Йоргена Ларсена, который использовал свой момент. Арбитр и видеопомощники долго советовались и отменили гол - вне игры. И все же «Сельта» успела вырвать победу. Свежий Виллиот Сведберг убежал один на один со своей половины поля и обыграл вратаря - 2:1.

«Сельта» выбралась из зоны вылета, прервав ничейную серию противника, который идет седьмым.