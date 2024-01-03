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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» ушла из зоны вылета, вырвав победу в матче с «Бетисом»

03 Января 2024 • 23:18 Комментировать
Сельта
2:1
Бетис
окончен

В 19-м туре Ла Лиги идущая в зоне вылета «Сельта» играла дома против специалистов по ничейным результатам из «Бетиса». В дебюте Айтор Руибаль блеснул техникой, обыгрался с Иско и открыл счет. Достаточно быстро соперник заработал пенальти после подачи углового, и Яго Аспас пробил слишком хорошо, чтобы вратарь выручил - 1:1. В концовке Аспас покатил на Йоргена Ларсена, который использовал свой момент. Арбитр и видеопомощники долго советовались и отменили гол - вне игры. И все же «Сельта» успела вырвать победу. Свежий Виллиот Сведберг убежал один на один со своей половины поля и обыграл вратаря - 2:1.

«Сельта» выбралась из зоны вылета, прервав ничейную серию противника, который идет седьмым.

Протокол игры  
Сельта2:1Бетис
  6'Руибаль Айтор (0:1)
(1:1) Аспас Яго16'  
(2:1) Сведберг Виллиот90'  
Гуаита ВисентеМингеса ОскарНуньес УнайДомингес КарлосСанчес МануэльПерес Карлес 90' (Дувикас Анастасиос ( 90') Тапия РенатоПейнадо Франсиско 74' (Де ла Торре Лука ( 74') Серви Франко 67' (Сведберг Виллиот ( 67') Аспас ЯгоЛарсен Йорген 90' (Альварес Уго ( 90')
Запасные: Сотело ХьюгоМарчесин АгустинРодригес МигельВаскес КевинДотор КарлосЖаилсон МаркесВильяр ИванРодригес Хави
Силва РуиРуибаль АйторПесселья ХерманПапастатопулос Сократис  90'АбнерКарвалью Вилльям  33' 66' (Алтимира Серхи ( 66') Рока МаркДиао Ассане 58' (Энрике Луис IX ( 58') Иско Аларкон 89' (Родри Родриго ( 89') Перес АйосеИглесиас Борха 58' (Виллиан Жозе ( 58')
Запасные: Круз ХуанМиранда ХуанБусто ПаблоМенди НобельГуардадо АндресВьейтес Франсиско
03 января. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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