«Сельта» ушла из зоны вылета, вырвав победу в матче с «Бетисом»

В 19-м туре Ла Лиги идущая в зоне вылета «Сельта» играла дома против специалистов по ничейным результатам из «Бетиса». В дебюте Айтор Руибаль блеснул техникой, обыгрался с Иско и открыл счет. Достаточно быстро соперник заработал пенальти после подачи углового, и Яго Аспас пробил слишком хорошо, чтобы вратарь выручил - 1:1. В концовке Аспас покатил на Йоргена Ларсена, который использовал свой момент. Арбитр и видеопомощники долго советовались и отменили гол - вне игры. И все же «Сельта» успела вырвать победу. Свежий Виллиот Сведберг убежал один на один со своей половины поля и обыграл вратаря - 2:1.
«Сельта» выбралась из зоны вылета, прервав ничейную серию противника, который идет седьмым.
Протокол игры
|6'Руибаль Айтор (0:1)
|(1:1) Аспас Яго16'
|(2:1) Сведберг Виллиот90'
Гуаита Висенте•Мингеса Оскар•Нуньес Унай•Домингес Карлос•Санчес Мануэль•Перес Карлес90' (Дувикас Анастасиос (90') •Тапия Ренато•Пейнадо Франсиско74' (Де ла Торре Лука (74') •Серви Франко67' (Сведберг Виллиот (67') •Аспас Яго•Ларсен Йорген90' (Альварес Уго (90')
Силва Руи•Руибаль Айтор•Песселья Херман•Папастатопулос Сократис• 90'Абнер•Карвалью Вилльям 33'66' (Алтимира Серхи (66') •Рока Марк•Диао Ассане58' (Энрике Луис IX (58') •Иско Аларкон89' (Родри Родриго (89') •Перес Айосе•Иглесиас Борха58' (Виллиан Жозе (58')
03 января. Стадион "Балаидос".
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