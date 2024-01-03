«Реал» с приключениями дожал «Мальорку»

В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» принимал неуступчивую «Мальорку». И середняки долго отбивались от намерений соперника размочить счет. В середине первого тайма Винисиус Жуниор с острого угла направил мяч в створ, и голкипер ногой парировал. Снова форвард на острие, несколько обманных движений и удар - промах. Винисиус еще раз атаковал, уже метров с 22, и вратарь с трудом отвел угрозу. Антонио Санчес в ответ головой пробил в перекладину, и мяч отскочил в линию ворот. После перерыва Саму Кошта стрельнул низом издали - штанга. Браим Диас после спасения вратаря бил головой, мяч от штанги покатился по ленточке в поле. В итоге у «Реала» сработал стандарт, корнер от Луки Модрича, и Антонио Рюдигер головой отправил мяч в сетку - 1:0.

Мадридцы вырвались на чистое первое место, в трех очках позади «Жирона».