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Бэйл: «Статистика Роналду говорит сама за себя»

03 Января 2024 • 21:54 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Фатех
15.02 20:00

Бывший валлийский футболист Гарет Бэйл высказался о своём экс-одноклубнике Криштиану Роналду.

Игроки вместе выступали за мадридский «Реал». В настоящий момент португалец представляет цвета саудовского «Аль-Насра». В завершившемся году Роналду забил 54 гола за сборную и клуб, опередив по этому показателю всех звёзд европейского футбола.

«Статистика Роналду говорит сама за себя и ясно даёт понять, насколько он хорош. Все видят, сколько он забил голов, сколько завоевал трофеев. За этим приятно наблюдать», – цитирует Madrid Xtra Бэйла, завершившего карьеру ещё год назад после недолгих выступлений за американский «Лос-Анджелес».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Гарет Бэйл Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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