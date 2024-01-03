Бэйл: «Статистика Роналду говорит сама за себя»

Бывший валлийский футболист Гарет Бэйл высказался о своём экс-одноклубнике Криштиану Роналду.

Игроки вместе выступали за мадридский «Реал». В настоящий момент португалец представляет цвета саудовского «Аль-Насра». В завершившемся году Роналду забил 54 гола за сборную и клуб, опередив по этому показателю всех звёзд европейского футбола.

«Статистика Роналду говорит сама за себя и ясно даёт понять, насколько он хорош. Все видят, сколько он забил голов, сколько завоевал трофеев. За этим приятно наблюдать», – цитирует Madrid Xtra Бэйла, завершившего карьеру ещё год назад после недолгих выступлений за американский «Лос-Анджелес».